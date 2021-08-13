Немолодой и, судя по всему, умирающий самец серого тюленя вышел на берег Финского залива возле поселка Пески. Как сообщили 13 августа в Фонде друзей балтийской нерпы, он просил у людей помощи.



«К сожалению, люди не знали, куда нужно позвонить, и пока информация дошла до нас, тюлень уплыл (его видели последний раз там около 20:00). Так что если кто-то завтра сможет походить по берегу на пространстве от Песков до Зеленогорска, то мы и тюлень будем очень признательны за эту помощь», — пишут сотрудники Фонда.