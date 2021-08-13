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Пожилой тюлень обратился за помощью к людям на побережье Финского залива под Петербургом

Немолодой и, судя по всему, умирающий самец серого тюленя вышел на берег Финского залива возле поселка Пески. Как сообщили 13 августа в Фонде друзей балтийской нерпы, он просил у людей помощи.

«К сожалению, люди не знали, куда нужно позвонить, и пока информация дошла до нас, тюлень уплыл (его видели последний раз там около 20:00). Так что если кто-то завтра сможет походить по берегу на пространстве от Песков до Зеленогорска, то мы и тюлень будем очень признательны за эту помощь», — пишут сотрудники Фонда.

В Фонде добавляют, что всю информацию о передвижениях тюленя надо сообщать по телефону 699–23–99.

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Комментарии (5)

Свободу Лёхе!
Очень сложная тема.., если ты - родился среди тюленей, жил и, возможно, размножался как тюлень, счастлив был - как тюлень, зачем же к людям умирать пришёл?! Тут, явно - Провокация! )
265112722
Еще раз убедилась, что не зря перестала здесь писать. Компания та еще...
265055770
Он тоже возмущен повышением пенсионного возраста.
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