"В Москве выявлен рекорд по уровню антител после вакцинации «Спутником V»" ...

Москвич Сергей Тарасенко получил после вакцинации «Спутником V» титр нейтрализующих антител на уровне рекордных 27 тысяч. По словам медиков, такой показатель может говорить о сильном иммунитете, который хорошо защищает от вируса, но в случае реального заражения последствия могли бы быть тяжёлыми.



Как пишет 13 августа «Лента.ру», Сергей дважды сдавал анализы на антитела, чтобы убедиться, что это не ошибка.



«Ни до, ни после вакцинации я не болел. Это точно, потому что на работе проходят регулярные проверки, так что либо они верны, либо я как-то мимо них проскочил, в чем сомневаюсь, — заметил мужчина. — Обе прививки я перенес относительно легко. В первый день вообще ничего не чувствовал, на второй — поднималась температура чуть больше 38 градусов и держалась дня два-три. Ну и слабость, конечно, на этом фоне, тело ломит. Но больше никаких симптомов не было — ни насморка, ни боли в горле», — рассказал мужчина.

