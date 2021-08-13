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Июль-2021 стал самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

Средняя общемировая температура в июле 2021 года поставила рекорд за все 142 года инструментальных наблюдений за погодой. Об этом 13 августа сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По информации NOAA, общая температура поверхности Земли и мирового океана была на 0,93 градуса выше среднего значения за 20 век (15,8 градуса). Прошлый рекорд был поставлен в 2016 году. В северном полушарии повышение даже более значительное: на 1,54 градуса больше прошлого максимума. «Июль 2021-го превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных», — заявил представитель NOAA Рик Спинрад.

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