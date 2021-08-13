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«Зенит» сыграет с ЦСКА в Петербурге на два дня раньше. Матч перенесли ради сборной России

РПЛ перенесла матч «Зенита» с ЦСКА на 26 августа

Встреча петербургского «Зенита» с московским ЦСКА в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги пройдет на «Газпром Арене» 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45.

Изначально игра должна была состояться 28 августа, но РПЛ изменила календарь после обращения нового главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«6-й тур был перенесён с 28–29 августа на 26–27 августа по просьбе РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022», — говорится 13 августа в сообщении Лиги.

Также изменено время начала гостевой встречи «Зенита» с «Уфой», которая состоится 21 августа. Матч в столице Башкирии стартует в 16:00, а не в 17:30, как было запланировано ранее.

Ранее с просьбой перенести игры шестого тура чемпионата страны обратился новый тренер сборной России Валерий Карпин. По его словам, это необходимо для полноценной подготовки национальной команды к отборочным матчам ЧМ-22 с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября).

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

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