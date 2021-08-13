«Зенит» сыграет с ЦСКА в Петербурге на два дня раньше. Матч перенесли ради сборной России

Встреча петербургского «Зенита» с московским ЦСКА в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги пройдет на «Газпром Арене» 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45.
Изначально игра должна была состояться 28 августа, но РПЛ изменила календарь после обращения нового главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«6-й тур был перенесён с 28–29 августа на 26–27 августа по просьбе РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022», — говорится 13 августа в сообщении Лиги.
Также изменено время начала гостевой встречи «Зенита» с «Уфой», которая состоится 21 августа. Матч в столице Башкирии стартует в 16:00, а не в 17:30, как было запланировано ранее.
Ранее с просьбой перенести игры шестого тура чемпионата страны обратился новый тренер сборной России Валерий Карпин. По его словам, это необходимо для полноценной подготовки национальной команды к отборочным матчам ЧМ-22 с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября).