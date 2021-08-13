«Надо было раньше приходить»: В Новокузнецке врач обматерила пациентку с 39-градусной температурой

Жительница Новокузнецка жалуется на хамское отношение в местной городской больнице. Уже девять дней у нее держится температура около 39 градусов, но никакого лечения она не получает — только агрессию и маты со стороны врача.



Об этом в Instagram рассказала ее подруга, уточнив, что женщина не может получить направление на спиральную компьютерную томографию. Видео разговора с врачом разлетелось по городским сообществам в соцсетях, и 13 августа администрация больницы оставила под одним из постов официальный комментарий.

