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«Надо было раньше приходить»: В Новокузнецке врач обматерила пациентку с 39-градусной температурой

Терапевт из Новокузнецка попадет на врачебную комиссию из-за видео с матом

Жительница Новокузнецка жалуется на хамское отношение в местной городской больнице. Уже девять дней у нее держится температура около 39 градусов, но никакого лечения она не получает — только агрессию и маты со стороны врача.

Об этом в Instagram рассказала ее подруга, уточнив, что женщина не может получить направление на спиральную компьютерную томографию. Видео разговора с врачом разлетелось по городским сообществам в соцсетях, и 13 августа администрация больницы оставила под одним из постов официальный комментарий.

«Издан приказ в рамках медорганизации с разбором данного инцидента. С врача-терапевта, указанного в публикации, взята объяснительная записка в связи с некорректным поведением на рабочем месте. О недопустимости данной ситуации, соблюдении этики и деонтологии будет поднят вопрос на врачебной комиссии», — написали представители учреждения.

В комментариях под публикацией в Instagram местные жительницы отметили, что с ними «любимый врач» общалась в таком же тоне, и выразили надежду на ее увольнение.

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Комментарии (4)

266200041
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты.. 2202 2003 7520 0340.
RemyMartin
Лепилы везде одинаковые.
NAFTALIN 2000-2036
алгоритм "когда убьют - тогда приходите" получает все более широкое распространение среди слуг народа. но, также все еще открытым остается вопрос: зачем вы вообще тогда нужны, если вы не выполняете даже своих прямых обязанностей?
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