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В США «белое» население сократилось до минимума за всю историю

Белое неиспаноязычное население остается самой крупной этнической группой в США, но за десять лет оно сократилось на 8,6% — до 204,3 млн, или 57,8% населения страны. Об этом 13 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги переписи населения США.

Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Кроме того, на 13% меньше стало белых детей, сейчас их в стране 47,3% — впервые в истории менее 50%. Вторая по величине этническая группа в стране — латиноамериканцы, или испаноязычные американцы. Их количество за 10 лет выросло на 23%.

С 9 млн в 2010-м до 33,8 млн в 2020-м увеличилось количество людей, которые называют себя мультирасовыми. В Калифорнии впервые крупнейшей этнической группировкой стали латиноамериканцы (39,4% населения).

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Комментарии (1)

266200041
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь.

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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