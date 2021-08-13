В США «белое» население сократилось до минимума за всю историю

Белое неиспаноязычное население остается самой крупной этнической группой в США, но за десять лет оно сократилось на 8,6% — до 204,3 млн, или 57,8% населения страны. Об этом 13 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги переписи населения США.



Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Кроме того, на 13% меньше стало белых детей, сейчас их в стране 47,3% — впервые в истории менее 50%. Вторая по величине этническая группа в стране — латиноамериканцы, или испаноязычные американцы. Их количество за 10 лет выросло на 23%.

