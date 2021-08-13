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Мужчина пошел на полицейских с ножом и гирей и получил пулю в живот в Уфе

Полицейские в Уфе утром 13 августа приехали на вызов с жалобой на неадекватного мужчину с гирей, бросающегося на машины и прохожих, а тот попытался напасть и на них. Задержание при помощи пистолета и дубинки попало на видео.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Башкортостан, утром в пятницу в полицию Уфы поступил звонок от местного жителя о том, что во дворе одного из домов по улице Менделеева неизвестный мужчина, весь в крови, повредил его автомобиль KIA и бросается на прохожих.

Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили мужчину, вооруженного кухонным ножом и гирей. К этому моменту он успел повредить еще одну машину — Volkswagen. Требования убрать нож мужчина игнорировал и попытался напасть на полицейских. Один из правоохранителей достал табельное оружие, сделал предупредительный выстрел в безопасном направлении, а когда нападавший продолжил наступать, выстрелил в него, ранив в брюшную полость. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что второй полицейский применил дубинку, видимо пытаясь выбить у нападавшего нож из рук.

После этого полицейские вызвали скорую помощь, и правонарушителя доставили в больницу. Полиция ведет проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (9)

W Bons
правопорядок в надёжных руках
altnec
Непрофессионально.
И смешно.
266108100
Так осторожно дубинкой бьет, будто боится, что мужик сейчас взорвется. также иногда дети палкой змею пытаются поймать, замахиваясь издалека и всё время отскакивая назад.
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