Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Башкортостан, утром в пятницу в полицию Уфы поступил звонок от местного жителя о том, что во дворе одного из домов по улице Менделеева неизвестный мужчина, весь в крови, повредил его автомобиль KIA и бросается на прохожих.



Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили мужчину, вооруженного кухонным ножом и гирей. К этому моменту он успел повредить еще одну машину — Volkswagen. Требования убрать нож мужчина игнорировал и попытался напасть на полицейских. Один из правоохранителей достал табельное оружие, сделал предупредительный выстрел в безопасном направлении, а когда нападавший продолжил наступать, выстрелил в него, ранив в брюшную полость. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что второй полицейский применил дубинку, видимо пытаясь выбить у нападавшего нож из рук.