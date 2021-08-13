«Ночлежка» начала в Ленобласти строительство приюта для пожилых и маломобильных бездомных людей

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» начала строительство приюта для пожилых бездомных. Он будет располагаться на территории Ленинградской области и будет приспособлен для проживания людей на инвалидных колясках.
«Мы годами испытывали острую потребность в отдельном пространстве, которое могло бы принять людей, на сопровождение которых нужно долгое время. Среди тех, кто обращается к нам за помощью, очень много пожилых людей и клиентов, которые из-за состояния здоровья не могут работать и обеспечивать себя жильём. Тем временем в государственных интернатах катастрофически мало мест, и очереди на заселение туда часто приходится ждать месяцами, а иногда и годами», — рассказывают в «Ночлежке».
Новый приют будет рассчитан на 15 человек, рядом с которыми постоянно будут находиться сопровождающие. Каждая комната будет рассчитана на четверых человек. Планируется благоустроить территорию для прогулок и разбить сад. Также будут проводиться занятия по ЛФК, различные мероприятия и пр.
«Важно, что благодаря появлению этого проекта в нашем приюте на Боровой станет больше свободных мест для тех людей, которым нужно 2–3 месяца, чтобы вернуться к обычной жизни. Мы сможем помочь большему числу тех, кто в нас нуждается», — отметили в благотворительной организации.
Предполагается, что первые жильцы въедут в новый дом уже следующим летом. Но, чтобы всё успеть, «Ночлежка» просит поддержать начинание.
«Впереди — огромная работа, но мы верим, что всё получится. Если захотите поддержать нас, будем очень признательны», — сказали активисты.
Помочь в реализации проекта можно на сайте «Ночлежки».