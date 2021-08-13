FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

«Ночлежка» начала в Ленобласти строительство приюта для пожилых и маломобильных бездомных людей

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» начала строительство приюта для пожилых бездомных. Он будет располагаться на территории Ленинградской области и будет приспособлен для проживания людей на инвалидных колясках.

«Мы годами испытывали острую потребность в отдельном пространстве, которое могло бы принять людей, на сопровождение которых нужно долгое время. Среди тех, кто обращается к нам за помощью, очень много пожилых людей и клиентов, которые из-за состояния здоровья не могут работать и обеспечивать себя жильём. Тем временем в государственных интернатах катастрофически мало мест, и очереди на заселение туда часто приходится ждать месяцами, а иногда и годами», — рассказывают в «Ночлежке».

Новый приют будет рассчитан на 15 человек, рядом с которыми постоянно будут находиться сопровождающие. Каждая комната будет рассчитана на четверых человек. Планируется благоустроить территорию для прогулок и разбить сад. Также будут проводиться занятия по ЛФК, различные мероприятия и пр.

«Важно, что благодаря появлению этого проекта в нашем приюте на Боровой станет больше свободных мест для тех людей, которым нужно 2–3 месяца, чтобы вернуться к обычной жизни. Мы сможем помочь большему числу тех, кто в нас нуждается», — отметили в благотворительной организации.

Предполагается, что первые жильцы въедут в новый дом уже следующим летом. Но, чтобы всё успеть, «Ночлежка» просит поддержать начинание.

«Впереди — огромная работа, но мы верим, что всё получится. Если захотите поддержать нас, будем очень признательны», — сказали активисты.

Помочь в реализации проекта можно на сайте «Ночлежки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266199165
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь, но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч рублей.. Помогите мне пожалуйста номер карты 2202 2003 7520 0340.
alexber2
строительство приюта на 15 человек в Ленинградской области? Выгоднее этих людей разместить в уже имеющиеся частные пансионаты и доплачивать до нужной стоимости содержания. У всех же этих людей есть пенсии( им можно помочь пенсии оформить).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний