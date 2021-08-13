«Ночлежка» начала в Ленобласти строительство приюта для пожилых и маломобильных бездомных людей

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» начала строительство приюта для пожилых бездомных. Он будет располагаться на территории Ленинградской области и будет приспособлен для проживания людей на инвалидных колясках.



«Мы годами испытывали острую потребность в отдельном пространстве, которое могло бы принять людей, на сопровождение которых нужно долгое время. Среди тех, кто обращается к нам за помощью, очень много пожилых людей и клиентов, которые из-за состояния здоровья не могут работать и обеспечивать себя жильём. Тем временем в государственных интернатах катастрофически мало мест, и очереди на заселение туда часто приходится ждать месяцами, а иногда и годами», — рассказывают в «Ночлежке».



Новый приют будет рассчитан на 15 человек, рядом с которыми постоянно будут находиться сопровождающие. Каждая комната будет рассчитана на четверых человек. Планируется благоустроить территорию для прогулок и разбить сад. Также будут проводиться занятия по ЛФК, различные мероприятия и пр.

