Журналистке BBC, задавшей Лукашенко вопрос о легитимности, не продлили российскую визу

Журналистке «Би-би-си» в Москве Саре Рейнсфорд, которая задала президенту Белоруссии вопрос о легитимности, отказали в продлении визы в России. Корреспондентке нужно будет покинуть страну до конца августа.



Запрет на пребывание в стране объяснили ответным действием на дискриминацию российских СМИ в Великобритании и отказы выдавать визы российским журналистам. Об этом сообщило издание Bloomberg 13 августа, ссылаясь на информацию в эфире «России 24».



Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, которые приехали в Беслан освещать захват заложников в школе № 1 в сентябре 2004 года. После этого она также работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.

