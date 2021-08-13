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Журналистке BBC, задавшей Лукашенко вопрос о легитимности, не продлили российскую визу

Журналистке «Би-би-си» в Москве Саре Рейнсфорд, которая задала президенту Белоруссии вопрос о легитимности, отказали в продлении визы в России. Корреспондентке нужно будет покинуть страну до конца августа.

Запрет на пребывание в стране объяснили ответным действием на дискриминацию российских СМИ в Великобритании и отказы выдавать визы российским журналистам. Об этом сообщило издание Bloomberg 13 августа, ссылаясь на информацию в эфире «России 24».

Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, которые приехали в Беслан освещать захват заложников в школе № 1 в сентябре 2004 года. После этого она также работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.

В августе текущего года Рейнсфорд приняла участие в «Большом разговоре с президентом» в Минске. Журналистка спросила у главы страны Александра Лукашенко, не потерял ли он легитимность из-за преследования оппозиционеров.

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Комментарии (6)

Dimitry Antonov
Рука руку моет.
dragvs
Какая легитимность если ты тиран и узурпатор? Ты просто есть и народ просто тебя терпит как может.
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