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Фантастические «Воспоминания» с Хью Джекманом — от создательницы «Мира дикого Запада»

20 августа в «Авроре» можно на неделю раньше выхода в широкий прокат и на языке оригинала увидеть «Воспоминания», режиссерский дебют одного из самых успешных сценаристов последнего времени, создательницы «Мира дикого Запада» Лизы Джой. Как и культовый сериал, «Воспоминания» — это научная фантастика с большим подвохом.

Фото: скриншот трейлера
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Действие происходит в будущем, в уходящем под воду Майами. Главный герой предлагает своим клиентам прекрасную и страшно привлекательную услугу — он может помочь им пережить заново любое воспоминание. Однако визит загадочной посетительницы и знакомство с ней погружают персонажа в весьма опасный криминальный мир, полный тайн, о которых он узнать не должен.

Главная роль здесь досталась Хью Джекману — второй после фигуры Джой повод обязательно посмотреть фильм, все-таки актер совершенно исключительный, сочетающий брутальный экстерьер с ранимостью и невротичностью.

В широкий прокат фильм выходит 26 августа.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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