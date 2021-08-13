Коронавирус опасен, «Спутник V» — нет: ученые о репродуктивном здоровье мужчин

Последние исследования показали, что коронавирус плохо влияет на мужскую фертильность. А вот прививки российским «Спутником V» для репродуктивного здоровья неопасны. Об этом 13 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы ученых под руководством академика РАН Лейлы Адамян, профессора МФТИ Антона Буздина и главврача московской больницы Валерия Вечорко.

«Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов», — говорится в исследовании.