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Коронавирус опасен, «Спутник V» — нет: ученые о репродуктивном здоровье мужчин

Генетический анализ переболевших COVID-19 выявил аномалии. У привитых «Спутником V» их не было

Последние исследования показали, что коронавирус плохо влияет на мужскую фертильность. А вот прививки российским «Спутником V» для репродуктивного здоровья неопасны. Об этом 13 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы ученых под руководством академика РАН Лейлы Адамян, профессора МФТИ Антона Буздина и главврача московской больницы Валерия Вечорко.

«Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов», — говорится в исследовании.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые изучили анализы 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. У переболевших COVID-19 обнаружили некоторые аномалии, которых не было у группы привитых «Спутником V».

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Комментарии (7)

chip1
Какие анализы спермы, на святой Руси проблема тест сделать перед вакцинированием (противопоказания, наличие антител), все эти байки российских "ученых" есть реклама продукта производимого Гинцбургом и Ко по тайной лицензии китайских товарищей.
262126571
Просто потрясающе, как быстро необразованные и неверующие даже в само существование вируса (!) отписываются в комментариях под каждой такой новостью. Что-то тут не так... Ботоферма?
michailPotapov
Прикольно.
вируса нет его доказать не могут
а вакцина есть
вакцина не опасна а вирус опасен
потом уже бесплодным или раковым вакцинированным скажут что это не вакцина а вирус мутировал
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