Обгоревшие останки в лесу и голова в гараже: двоих жителей Пикалево подозревают в убийстве

В Бокситогорском районе Ленобласти расследуют дело об убийстве местного жителя. В лесу обнаружили его обгоревшие останки — за исключением головы.



Как сообщает 13 августа 47news, накануне полиция задержала двух подозреваемых — жителей Пикалево. Уголовное дело возбудили еще в феврале, когда в городе пропал 32-летний мужчина.

По предварительным данным, задержанные работают на предприятии «Евроцемент»: один, 39-летний, — экскаваторщиком, другой, 50-летний, — насыпщиком. Следователи предполагают, что жертва скончалась от удара по голове железной трубой, который нанес младший подозреваемый во время ссоры. Затем мужчина завернул труп в пленку и отвез на Ленинградское шоссе в гараж к подельнику.

