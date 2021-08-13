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Обгоревшие останки в лесу и голова в гараже: двоих жителей Пикалево подозревают в убийстве

По делу об убийстве с расчленением задержали двоих жителей Бокситогорского района

В Бокситогорском районе Ленобласти расследуют дело об убийстве местного жителя. В лесу обнаружили его обгоревшие останки — за исключением головы.

Как сообщает 13 августа 47news, накануне полиция задержала двух подозреваемых — жителей Пикалево. Уголовное дело возбудили еще в феврале, когда в городе пропал 32-летний мужчина.

По предварительным данным, задержанные работают на предприятии «Евроцемент»: один, 39-летний, — экскаваторщиком, другой, 50-летний, — насыпщиком. Следователи предполагают, что жертва скончалась от удара по голове железной трубой, который нанес младший подозреваемый во время ссоры. Затем мужчина завернул труп в пленку и отвез на Ленинградское шоссе в гараж к подельнику.

Предположительно, тело расчленили, облили бензином и сожгли, а останки вывезли в лес. В гараже осталась только голова. Мужчин процессуально задержали на двое суток, скоро им изберут меру пресечения. Работающий экскаваторщиком уже привлекался по статье «Убийство» в 2008 году.

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Комментарии (3)

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