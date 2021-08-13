Правительство РФ решило, сколько денег получат олимпийцы за Игры в Токио

За золотую медаль спортсменам будут давать по 4 миллиона рублей, за серебряную — по 2,5 миллиона рублей, за бронзовую — по 1,7 миллиона рублей, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ 13 августа.



Финансовое обеспечение расходных обязательств, которые связаны с реализацией распоряжения, осуществляется в пределах и за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту на указанные цели в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый второй период 2022 и 2023 годов.

