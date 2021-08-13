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Правительство РФ решило, сколько денег получат олимпийцы за Игры в Токио

За золотую медаль спортсменам будут давать по 4 миллиона рублей, за серебряную — по 2,5 миллиона рублей, за бронзовую — по 1,7 миллиона рублей, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ 13 августа.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, которые связаны с реализацией распоряжения, осуществляется в пределах и за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту на указанные цели в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый второй период 2022 и 2023 годов.

Ранее «Фонтанка» писала, что Олимпиада 2036 года может пройти в Петербурге. Министр иностранных дел Сергей Лавров упомянул, что Россия готовит заявку на проведение Игр.

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Комментарии (3)

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А чего правительство РФ суетится то? Не было никаких олимпийцев из РФ в Токио, мне не верите - МОК спросите, он подтвердит. Были какие то русские из какого-то ROC, так нехай этот ROC с ними и рассчитывается.
264283591
Вот за что?Что такого общественно полезного делают эти олимпийцы?
Тем более им платят из бюджета,с наших налогов.
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