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Суточная заболеваемость коронавирусом в России выросла выше 22 тысяч

Заболеваемость коронавирусом выросла в целом по России и в Петербурге

В Петербурге за сутки — 1 810 новых случаев.

За прошедшие сутки в РФ выявили 22 277 новых заболевших коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает оперштаб по борьбе с пандемией.

Накануне этот показатель составлял 21 932, а позавчера — 21 571. Лидером по заболеваемости COVID-19 остается Москва с 2 529 за 24 часа.

В идущем вторым по этому показателю Петербурге насчитали 1 810 новых заразившихся. Днем ранее их было 1 801. С начала пандемии в городе выявили 553 119 заболевших.

По России в целом насчитали 6 557 068 случаев COVID-19. В мире зафиксировали уже 205,4 миллиона заболевших.

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