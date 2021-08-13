Между Петербургом и Москвой пойдут дополнительные поезда

Между Петербургом и Москвой в августе и сентябре запустят дополнительные поезда. Назначены восемь добавочных отправлений.



Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги 13 августа, поезд № 55 из Петербурга в Москву отправится 22 и 29 августа, № 56 из Москвы в Петербург — 20, 26, 27 августа, а также 2 и 3 сентября, поезд № 209 из Петербурга в Москву — 15, 22 и 29 августа.



Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО РЖД.

