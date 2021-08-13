Пока болезнь не нанесла непоправимого вреда. Маленькой Мирославе нужна помощь

Специалист сразу определил, что метопический шов, разделяющий лобные кости черепа, сросся раньше времени. Обычно это происходит в возрасте от 8 месяцев до 2 лет. Так мозг может нормально расти и развиваться. У Мирославы же этот шов сросся ещё в утробе матери. Последствия такой аномалии всегда очень серьезные.

Странную полосу на лбу дочери, как будто маленький «гребешок», мама заметила сразу, как только увидела Мирославу. Врачи успокаивали, что со временем всё должно пройти само собой. Но странный «гребешок» не проходил, а становился только заметнее. Родители решили обратиться к нейрохирургу.

Во-первых, это неврологические и психические нарушения. Такие дети сильно отстают в развитии. Во-вторых, деформация глазниц, а за ней и слепота. Если ничего не предпринять сейчас, такое будущее для Мирославы станет неизбежным.



Спасти девочку готовы российские врачи. Игорь Глязер, челюстно-лицевой хирург Морозовской детской клинической больницы, имеет большой опыт подобных операций. Он проведёт операцию бесплатно, но родители сами должны оплатить титановые пластины, которые сформируют правильную форму черепа. Их стоимость — 404 400 рублей.



Мирослава ещё совсем маленькая. Если провести операцию сейчас, она будет здорова. Слепота, деформация глазниц, задержка развития — всего этого удастся избежать. Поэтому так важно помочь девочке прямо сейчас.



Помощь в сборе средств оказывает благотворительный фонд «Алёша». На данный момент собрано чуть больше 30% необходимой суммы.



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