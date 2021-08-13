Энергетики решили вывести из эксплуатации четыре устаревшие котельные в Петербурге

Петербургские энергетики разработали мероприятия по переключению четырех изношенных котельных ГУП «ТЭК» на источники ПАО «ТГК-1».



Как сообщили в пресс-службе «ТЭК СПб» 13 августа, котельные «2-я Фрунзенская», «3-я Фрунзенская», «1-я Московская» и «3-я Правобережная» обеспечивают теплом 322 здания. Средний срок службы котла превышает 25 лет, модернизация оборудования была признана экономически нецелесообразной, а потому принято решение о выводе его из эксплуатации.



Позже для всех жильцов организуют оптовую покупку тепловой энергии от ТЭЦ от «ТГК-1».

