Энергетики решили вывести из эксплуатации четыре устаревшие котельные в Петербурге

Петербургские энергетики разработали мероприятия по переключению четырех изношенных котельных ГУП «ТЭК» на источники ПАО «ТГК-1».
Как сообщили в пресс-службе «ТЭК СПб» 13 августа, котельные «2-я Фрунзенская», «3-я Фрунзенская», «1-я Московская» и «3-я Правобережная» обеспечивают теплом 322 здания. Средний срок службы котла превышает 25 лет, модернизация оборудования была признана экономически нецелесообразной, а потому принято решение о выводе его из эксплуатации.
Позже для всех жильцов организуют оптовую покупку тепловой энергии от ТЭЦ от «ТГК-1».
«Вывод из эксплуатации устаревших котельных и перевод мощностей на ТЭЦ имеет важное значение для развития города. Это позволяет обеспечить надежное теплоснабжение жителей, повысить эффективность работы станций, улучшить экологическую обстановку, а также дает возможность использовать освободившиеся площади для нужд Санкт-Петербурга», — подчеркнул управляющий директор ПАО «ТГК-1» Вадим Ведерчик.
Между тем стоимость работ по переключению зон снабжения — на 20% ниже затрат на реконструкцию устаревших котельных. На данный момент от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получены технические условия и договоры на технологическое присоединение для перевода котельных на источники ТЭЦ ПАО «ТГК-1».