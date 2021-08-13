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Энергетики решили вывести из эксплуатации четыре устаревшие котельные в Петербурге

Петербургские энергетики разработали мероприятия по переключению четырех изношенных котельных ГУП «ТЭК» на источники ПАО «ТГК-1».

Как сообщили в пресс-службе «ТЭК СПб» 13 августа, котельные «2-я Фрунзенская», «3-я Фрунзенская», «1-я Московская» и «3-я Правобережная» обеспечивают теплом 322 здания. Средний срок службы котла превышает 25 лет, модернизация оборудования была признана экономически нецелесообразной, а потому принято решение о выводе его из эксплуатации.

Позже для всех жильцов организуют оптовую покупку тепловой энергии от ТЭЦ от «ТГК-1».

«Вывод из эксплуатации устаревших котельных и перевод мощностей на ТЭЦ имеет важное значение для развития города. Это позволяет обеспечить надежное теплоснабжение жителей, повысить эффективность работы станций, улучшить экологическую обстановку, а также дает возможность использовать освободившиеся площади для нужд Санкт-Петербурга», — подчеркнул управляющий директор ПАО «ТГК-1» Вадим Ведерчик.

Между тем стоимость работ по переключению зон снабжения — на 20% ниже затрат на реконструкцию устаревших котельных. На данный момент от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получены технические условия и договоры на технологическое присоединение для перевода котельных на источники ТЭЦ ПАО «ТГК-1».

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Комментарии (2)

265056402
кто-то помёрзнет, будет весело
obliteration
Ага, только вот в случае дефекта не всё так радужно будет.
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