Одна кабина свёрнута, у остатков второй — накрытое тело. В Ленобласти столкнулись грузовики

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 августа около 6:50 на 521-м километре трассы Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» столкнулись два грузовых автомобиля. Погибли два человека — водители. На месте сейчас находятся сотрудники ГИБДД, дорожные службы.



Грузовики частично занимают проезжую часть. Они сильно деформированы. На фотографиях с места ДТП видно, что это фура и контейнеровоз, судя по повреждениям, удар был лобовым.

