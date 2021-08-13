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Одна кабина свёрнута, у остатков второй — накрытое тело. В Ленобласти столкнулись грузовики

Двух погибших в ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога извлекали из обломков спасатели

Реверсивное движение действует на дороге А-114 Вологда — Новая Ладога в Волховском районе Ленинградской области из-за смертельной аварии.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 августа около 6:50 на 521-м километре трассы Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» столкнулись два грузовых автомобиля. Погибли два человека — водители. На месте сейчас находятся сотрудники ГИБДД, дорожные службы.

Грузовики частично занимают проезжую часть. Они сильно деформированы. На фотографиях с места ДТП видно, что это фура и контейнеровоз, судя по повреждениям, удар был лобовым.

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Тела погибших пришлось извлекать сотрудникам поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Их передали сотрудникам полиции, сообщается в паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» «ВКонтакте».

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