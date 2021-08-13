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Рейд по «резиновым квартирам»: 30 человек попались полицейским в Приморском районе

В Приморском районе нашли несколько «резиновых квартир»

Во время рейда в Приморском районе полицейские обошли 13 домов — всего осмотрели около 2,5 тысяч квартир. В некоторых из них оказались мигранты-нелегалы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 августа, 30 человек после проверки попали в отделение. В отношении 21 из них составили административные протоколы по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ — за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Кроме того, стражи порядка выяснили, что в одном из домов можно свободно пробраться на чердак или в подвал. Помимо задержаний, полицейские также развешивали в подъездах профилактические памятки.

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Комментарии (4)

James Cook
А к собственникам что нибудь предъявили.?
Mimic
А что, просто так заходили в квартиры и осматривали их? И в 2-3 из 2 500 кого-то нашли?
263836471
Преступный по своей сути нынешний строительный бизнес нуждается в мигрантах - так их есть у нас!
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