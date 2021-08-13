Во время рейда в Приморском районе полицейские обошли 13 домов — всего осмотрели около 2,5 тысяч квартир. В некоторых из них оказались мигранты-нелегалы.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 августа, 30 человек после проверки попали в отделение. В отношении 21 из них составили административные протоколы по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ — за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России.