Собянин смягчил коронавирусные ограничения в Москве, вакцинация помогла

Мэр Москвы анонсировал «возвращение к нормальной жизни» из-за успехов массовой вакцинации
«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. <...> Поэтому, взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений», — написал 13 августа Сергей Собянин на своем сайте.
В столице отменили требование о переводе на дистанционную работу 30% сотрудников. Кроме того, необязательными стали регулярные тесты на COVID-19 и измерение температуры каждые 4 часа у работников. Собянин при этом рекомендует сохранять удаленку.
В Москве снимают ограничения на посещение зоопарков.
Собянин призвал москвичей и гостей города соблюдать коронавирусные ограничения. Он считает возможным «возвращение к нормальной жизни».
С начала пандемии в Москве выявили 1 535 359 случаев заболевания COVID-19.