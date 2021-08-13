Собянин смягчил коронавирусные ограничения в Москве, вакцинация помогла

Мэр Москвы анонсировал «возвращение к нормальной жизни» из-за успехов массовой вакцинации



«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. <...> Поэтому, взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений», — написал 13 августа Сергей Собянин на своем сайте.



В столице отменили требование о переводе на дистанционную работу 30% сотрудников. Кроме того, необязательными стали регулярные тесты на COVID-19 и измерение температуры каждые 4 часа у работников. Собянин при этом рекомендует сохранять удаленку.

