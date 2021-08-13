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Собянин смягчил коронавирусные ограничения в Москве, вакцинация помогла

Мэр Москвы анонсировал «возвращение к нормальной жизни» из-за успехов массовой вакцинации

«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. <...> Поэтому, взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений», — написал 13 августа Сергей Собянин на своем сайте.

В столице отменили требование о переводе на дистанционную работу 30% сотрудников. Кроме того, необязательными стали регулярные тесты на COVID-19 и измерение температуры каждые 4 часа у работников. Собянин при этом рекомендует сохранять удаленку.

В Москве снимают ограничения на посещение зоопарков.

Собянин призвал москвичей и гостей города соблюдать коронавирусные ограничения. Он считает возможным «возвращение к нормальной жизни».

С начала пандемии в Москве выявили 1 535 359 случаев заболевания COVID-19.

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Комментарии (2)

zzz34
«Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!»
262126571
Наконец-то самый опасный источник заражения ковидом открыли - зоопарк!
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