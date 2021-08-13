На проспекте Ударников пасынок забил отчима, а потом совершил самоубийство. Отношения испортил квартирный вопрос

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 августа, накануне около 23 часов в полицию поступило сообщение от жителя дома на проспекте Ударников о том, что он обнаружил на лестничной площадке на 13-м этаже своего соседа в крови.



Полицейские, прибыв на место, нашли не одно, а два тела: в парадной — 63-летнего уроженца Донецкой области с многочисленными травмами, а на улице — 24-летнего петербуржца. Они оказались отчимом и пасынком.



По предварительной версии, мужчины регулярно ссорились из-за квартиры на проспекте Ударников. Вечером 12 августа у них случился бурный скандал, который слышали все соседи, потом был звук ударов, и на лестничную площадку вывалился мужчина в крови и умер. После этого, предположительно не сумев вынести последствий поступка, пасынок совершил самоубийство.

