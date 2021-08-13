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На Малой Митрофаньевской пожар по повышенному номеру. Там горел ангар

Двадцать пять пожарных тушили огонь на Малой Митрофаньевской улице

Серьезный пожар тушили ранним утром в Адмиралтейском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 13 августа, сообщение о возгорании на Малой Митрофаньевской улице, дом 3, корпус 1, поступило в 06:10.

«В цельнометаллическом ангаре размером 15х25 метров происходит горение. Площадь горения уточняется», — сообщало ведомство, а потом уточнило, что цельнометаллический ангар размером 20х25 метров и пристройка размером 3х25 метров выгорели по всей площади.

Пожару был присвоен повышенный ранг 1-бис, который был снижен до первого в 07:53. Возгорание локализовано.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

На месте с огнем борются пять пожарных расчетов и 25 человек личного состава.

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