На Малой Митрофаньевской пожар по повышенному номеру. Там горел ангар

Серьезный пожар тушили ранним утром в Адмиралтейском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 13 августа, сообщение о возгорании на Малой Митрофаньевской улице, дом 3, корпус 1, поступило в 06:10.
«В цельнометаллическом ангаре размером 15х25 метров происходит горение. Площадь горения уточняется», — сообщало ведомство, а потом уточнило, что цельнометаллический ангар размером 20х25 метров и пристройка размером 3х25 метров выгорели по всей площади.
Пожару был присвоен повышенный ранг 1-бис, который был снижен до первого в 07:53. Возгорание локализовано.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
На месте с огнем борются пять пожарных расчетов и 25 человек личного состава.