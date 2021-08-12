Смольный: скорее всего, учеба в вузах стартует по смешанной системе

«Ситуация достаточно в Петербурге отработана. Ведь вузы отработали уже полтора года в сложнейших условиях, и сделаны сложнейшие затраты, чтобы отвечать за жизнь и здоровье студентов и преподавательского состава. Я уже неоднократно говорил, что, наверное, пришла пора особой культуры. И эта образовательная культура должна распространяться не только на преподавателей, но и на студентов», — сказал Максимов.

Вероятнее всего, с 1 сентября вузы начнут обучение по смешанной системе: лекции в режиме онлайн, практические занятия в офлайне. Каждое учебное заведение будет определять формат самостоятельно. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 12 августа рассказал глава комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Он пояснил, что вакцинированный человек отвечает не только за себя, но также за тех, кто находится рядом, не несет опасности для тех, с кем он общается.

«Хочу воспользоваться случаем и как раз призвать. Попросить студентов очень серьезно относиться к этому. Обучение в очной форме как раз зависит и от них впрямую. Чем быстрее мы достигнем уровня вакцинированности, безопасности, тем быстрее мы приступим к нормальной жизни. По поводу формы обучения, я думаю, что 1 сентября начнется в смешанном режиме. Скорее всего, лекционные занятия будут проходить дистанционно, в онлайне, а практические занятия будут проходить в вузе по требованиям Роспотребнадзора.

Он подчеркнул, что в каждый конкретный вуз имеет право самостоятельно выбирать формат обучения во время пандемии коронавируса.