В Москве подожгли пожилых брата и сестру. Женщина сгорела заживо

В Москве расследуют дело об убийстве группой лиц с особой жестокостью: злоумышленники на территории Новой Москвы убивали людей с помощью огня.

«По данным следствия, поздно вечером 11 августа 2021 года неустановленные лица, находясь на территории садового некоммерческого товарищества на территории Новой Москвы, заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его», — рассказала 12 августа старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Женщина скончалась на месте, мужчине удалось выбраться из дома. Его госпитализировали.