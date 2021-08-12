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В Москве подожгли пожилых брата и сестру. Женщина сгорела заживо

В Новой Москве заживо подожгли двух пенсионеров

В Москве расследуют дело об убийстве группой лиц с особой жестокостью: злоумышленники на территории Новой Москвы убивали людей с помощью огня.

«По данным следствия, поздно вечером 11 августа 2021 года неустановленные лица, находясь на территории садового некоммерческого товарищества на территории Новой Москвы, заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его», — рассказала 12 августа старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Женщина скончалась на месте, мужчине удалось выбраться из дома. Его госпитализировали.

Подозреваемые в покушении на убийство и убийство группой лиц с особой жестокостью разыскиваются.

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Комментарии (9)

262224921
Это к вопросу реплики Шойгу. Кожугетыч, народ у тебя давно разложился
-4°
Не удивлюсь, если это были подростки
266081655
Глубинный народ во всей красе.... Главный электорат партии власти.....
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