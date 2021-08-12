с официального сайта БЦ «Престиж» / бц-престиж.рф Фото: Поделиться Поделиться







Передел имущества лопнувшего в 2018 году банка «Советский» добрался до БЦ «Престиж» на юге Петербурга. Представители управляющего кредитной организацией Агентства по страхованию вкладов (АСВ) схлестнулись со старыми пользователями офисного центра в борьбе за субарендаторов и их деньги. Ситуация рядовая, а вот методы необычные — «спор хозяйствующих субъектов» привел к отключению электричества на площадке и миллионным убыткам соседних предприятий, которые не имеют к нему никакого отношения.

В центре внимания оказалась производственная площадка на Московском шоссе, 25, к. 1. Как рассказали «Фонтанке» ее резиденты вечером 10 августа, здания с литерами Б, М, Л, Ж весь день были обесточены, располагающиеся в них предприятия были вынуждены приостановить работу почти на весь день. В этот диапазон на карте попал 11-этажный БЦ «Престиж», в котором снимают помещения несколько десятков компаний.



Площадка питалась от высоковольтной распределительной станции, принадлежащей сетевой компании ООО «ЕЭСМШ25». Помещение, в котором она находится, вместе со зданием бизнес-центра принадлежит банку «Советский».

Предприниматели пожаловались на то, что на территории промзоны в сопровождении охраны появились люди, назвавшиеся представителями банка. Как пересказал «Фонтанке» гендиректор «ЕЭСМШ25» Андрей Круковский слова своего технического директора, 10 августа двери в помещение распределительной станции были заварены, а вход в помещение охраняли неизвестные, которые назвались представителями банка «Советский». Потом они якобы вскрыли дверь болгаркой, забрались внутрь, выполнили какие-то манипуляции, из-за которых половина площадки оказалась обесточена.

По словам Круковского, впустить технического директора «ЕЭСМШ25» в помещение для проверки высоковольтного опасного оборудования «представители банка» отказались. Также глава компании отмечает, что никаких уведомлений об освобождении помещения не получал.



На следующий день ситуация повторилась. По рассказам предпринимателей, количество неизвестных людей в масках у распределительной станции превысило десяток. Особенно арендаторам врезалась в память черта — они увидели выходцев с Кавказа. Впрочем, на предоставленных «Фонтанке» фото и видео таких людей нет.

Чтобы хоть как-то продолжить работу, предприятия использовали дизельные генераторы. Субарендаторы бизнес-центра отправлялись работать с компьютерами на улицу, когда позволяла погода.

«Мы продолжаем нести убытки. У нас безумные отгрузки, есть договорные отношения, в которых прописаны санкции за непоставку вовремя качественной продукции. Плюс товар живет 2–3 часа максимум, мы не можем тормознуть. Дизельные генераторы большие работают, от маленьких питаются компьютеры. Частично запитались от соседей. Все равно работаем в половину мощности в авральном режиме», — говорит руководитель крупнейшего из пострадавших предприятий.



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Позиция АСВ

«Советский» с головным офисом в Петербурге был основан в 1990 году. Его основными акционерами были предприниматели Андрей Карпов, Александр Тепляков, Владимир Митрушин, Кирилл Ласкин. В 2015 году началось оздоровление организации, сопровождавшееся уголовными делами. По подозрению в хищениях и выдаче фиктивных кредитов были задержаны несколько топ-менеджеров, среди них — Андрей Карпов, Владимир Антонов, Станислав Митрушин и Тамара Чернышова. В феврале 2019 года четыре года условно и полмиллиона штрафа получил начальник кредитного управления Андрей Кузнецов, который знал о положении дел в банке, но ничего не предпринял. Организатором мошеннической схемы с фиктивными кредитами, благодаря которой из банка похитили более 2 млрд, следствие считает бывшего члена правления Кирилла Ласкина. Суд поместил его под домашний арест.



Оздоровление «Советского» провалилось. Центробанк в 2018 году отозвал у него лицензию. Сейчас банкрот проходит стадию конкурсного производства под управлением АСВ.

В пресс-службе агентства «Фонтанке» пояснили — еще до отзыва лицензии у «Советского» бывшее руководство заключило договор аренды БЦ «Престиж» с ООО «Капитал». Фирма стала временным владельцем и пользователем здания на срок до 2030 года. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал договор недействительным, поскольку он был заключен на «существенно худших» для банка условиях и вредил имущественным правам его кредиторов. В АСВ утверждают, что неоднократно направляли «Капиталу» требования освободить помещения бизнес-центра. Кроме того, конкурсный управляющий попросил суд обязать компанию передать здание банку и вернуть долг по аренде в размере 190 млн рублей.

По информации АСВ, помещения БЦ незаконно сдаются различным арендаторам от имени аффилированного с «Капиталом» ООО «Лидер», между компаниями якобы есть договор субаренды. При этом ни одно из них не платит «Советскому».



«Банк ежемесячно недополучает около 13 млн рублей в конкурсную массу, из которой производятся выплаты кредиторам, пострадавшим в результате банкротства банка. По состоянию на 1 августа 2021 года общий размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 11,75 млрд рублей», — подсчитали в агентстве.

Также в пресс-службе отметили, что 7 июня конкурсный управляющий направлял арендаторам «Престижа» уведомление, из которого следует, что они снимают помещения незаконно, должны заключить прямой договор с банком или освободить территорию. С 9 августа на территории БЦ было организовано заключение прямых договоров аренды между арендаторами и «Советским», но 10 августа этому помешали неизвестные, отключившие электричество в принадлежащем банку помещении.

«Доступ в распределительную станцию при этом блокирован неустановленными лицами. По данному факту представителем конкурсного управляющего подано заявление в правоохранительные органы», — подчеркнули в АСВ.



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Сети чужие

«Договор аренды-то суд отменил, но он никого не выселял (имеется в виду, что не было требования суда освободить здание. — Прим. ред.). Жизнеобеспечение здания тоже надо было проводить кому-то. А разговаривать цивилизованно люди не разговаривают», — комментирует гендиректор и владелец ООО «Капитал» Антон Евсиков.



Он уверен, что в помещение распределительной станции электриков не пускают люди, имеющие отношение к банку «Советский» и АСВ. При этом по его словам, подтверждающие это документы визитеры не показывают. Об этом же «Фонтанке» сообщил один из арендаторов, разговаривавший с ними лично. В его присутствии так называемые представители АСВ говорили, что электроэнергию вырубили прошлые управленцы бизнес-центра.

Источник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, считает, что эта версия имеет право на жизнь. «Так как ТП находится в собственности у другого лица, подконтрольного старым собственникам, они просто отключили электричество и сказали, что снабжать не будут», — предполагает он.

«У собственника здания отсутствует техническая возможностью подключения и договоры на подключение к сетям энерго-, тепло- и водоснабжения. Взяв в управление бизнес-центр, АСВ не подготовилось к технической эксплуатации здания. Поэтому в данный момент оно обесточено», — считает представитель ООО «Престиж» Юрий. Эта компания сдает в аренду собственные помещения на Московском шоссе и не связана договором с «Капиталом».



Арендаторы покидают площадку, а те, кто предпочел остаться, работают вполсилы. По данным «Фонтанки», несколько предпринимателей обратились с заявлениями в полицию. Материалы изучаются, но даже в ускоренном формате ответ может поступить не менее чем через 10 дней. В это время часть компаний продолжают спасаться дизельными генераторами.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

