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Поезда на четвёртой линии метро Петербурга разгоняют до обычного графика

Техническая неисправность, которая замедлила поезда на Лахтинско-Правобережной линии 12 августа, устранена. Об этом сообщили в петербургском метрополитене.

«В 18:28 неисправность устранена, интервал (в движении поездов) восстанавливается», — уточнили в пресс-службе. Ждать составы дольше заложенного в график времени пришлось пассажирам на участке «Спасская» — «Площадь Александра Невского — 2», поезда замедлили на сорок минут. Причина крылась в тоннеле — там специалисты чинили стрелочный перевод.

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