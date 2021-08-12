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В Москве машина влетела в остановку. Пострадали минимум два человека

Машина сбила людей на остановке в Москве

В Москве у дома № 7 на улице Миклухо-Маклая машина въехала в остановку. Об этом 12 августа сообщили в столичном департаменте транспорта.

На данный момент на месте работают оперативные службы, перекрыта одна полоса в сторону Ленинского проспекта.

Фото: Дептранс. Оперативно / telegram
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По данным ТАСС, в результате аварии травмы получили минимум два человека, включая несовершеннолетнего. Одного из пострадавших зажало между машиной и остановкой, но его уже высвободили.

По уточненным данным, в ДТП пострадали 61-летняя женщина и 16-летняя девушка. Пенсионерку на вертолете увезли в больницу, а подростка с переломами пальцев и ушибами забрала скорая.

Причина аварии на данный момент устанавливается.

Фото: Дептранс. Оперативно / telegram

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