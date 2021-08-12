В Москве у дома № 7 на улице Миклухо-Маклая машина въехала в остановку. Об этом 12 августа сообщили в столичном департаменте транспорта.
На данный момент на месте работают оперативные службы, перекрыта одна полоса в сторону Ленинского проспекта.
По данным ТАСС, в результате аварии травмы получили минимум два человека, включая несовершеннолетнего. Одного из пострадавших зажало между машиной и остановкой, но его уже высвободили.
По уточненным данным, в ДТП пострадали 61-летняя женщина и 16-летняя девушка. Пенсионерку на вертолете увезли в больницу, а подростка с переломами пальцев и ушибами забрала скорая.
Причина аварии на данный момент устанавливается.