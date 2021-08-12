В Москве у дома № 7 на улице Миклухо-Маклая машина въехала в остановку. Об этом 12 августа сообщили в столичном департаменте транспорта.



На данный момент на месте работают оперативные службы, перекрыта одна полоса в сторону Ленинского проспекта.

