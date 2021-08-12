Талибы* объявили о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана

Боевики радикального афганского движения «Талибан»* заявили, что захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Об этом 12 августа сообщил пресс-секретарь объединения.



«Кандагар полностью завоеван. Моджахеды вышли на площадь Шехидов», — заявил представитель движения.



Ранее сообщалось, что на подступах и в городе идут столкновения между правительственными силами и боевиками упомянутого террористического движения, все рейсы в аэропорту Кандагара отменили.



Противостояние между двумя сторонами идет в Афганистане не первый год. В последние месяцы боевики движения «Талибан»* овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

