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Талибы* объявили о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана

Боевики радикального афганского движения «Талибан»* заявили, что захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Об этом 12 августа сообщил пресс-секретарь объединения.

«Кандагар полностью завоеван. Моджахеды вышли на площадь Шехидов», — заявил представитель движения.

Ранее сообщалось, что на подступах и в городе идут столкновения между правительственными силами и боевиками упомянутого террористического движения, все рейсы в аэропорту Кандагара отменили.

Противостояние между двумя сторонами идет в Афганистане не первый год. В последние месяцы боевики движения «Талибан»* овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. Свергнутые талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

После вывода войск США и НАТО «Талибан» продвигается в Афганистане, и в последние недели исламистская группировка заявила, что захватила более половины всей территории страны, включая пограничные переходы с Ираном и Пакистаном.

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Комментарии (19)

SNOW
Наши...
f0ntan
Этот ввод американских войск в Афганмстан был абсолютно бесполезным. американские войска не уничтожили Талибан. Нсли бы США хотели уничтожить Талибан, тогда надо было не войска вводить (опыт показал, что от них нет никакого толку), а санкции в отношении Катара и Пакистана, поддерживающих Талибан и поставляющих ему помощь, оружие. радикалов. О том, что Пакистан помогает талибам и ведет против Афганистана гибридную войну, знает Пентагон, в Европе (журналисты Билд, в частности писали об этом). Но Штаты ничего не принимают против Пакистана
Zdobsi
Непонятно, нам радоваться или огорчаться? Или собираться, опять их будем выгонять?
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