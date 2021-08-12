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«Невезучий дом»: на Репищевой сгорела квартира. Два года назад в этом здании выбило стекла газом

В Коломягах полчаса тушили квартиру-студию

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Судя по отзывам местных жителей в соцсетях, гарью пахло «на полмикрорайона».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 12 августа, звонок в пожарную охрану поступил из Приморского района в 15:47. На Репищевой улице, 10, в корпусе 1, горела квартира-студия. Пожар потушили в течение получаса, но помещение площадью 40 квадратных метров успело полностью выгореть. Сведений о пострадавших нет.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В социальных сетях петербуржцы называют этот дом «невезучим» — одну аварию он уже перенес в феврале 2018 года: во время монтажа натяжных потолков на третьем этаже рванул газовый баллон, в результате из 10 рам вылетели стекла, а трем пострадавшим потребовалась помощь медиков.

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Комментарии (1)

hedgehog_
большая студия, однако. она точно студия? может еврооднушка?
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