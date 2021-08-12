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Опасная находка. На юго-западе Петербурга кто-то припрятал «горшочек» с 13 кг ртути

На Таллинском шоссе нашли 13 кг ртути

Опасную находку сделали горожане в Красносельском районе Петербурга: на Таллинском шоссе кто-то выбросил 13 кг ртути. О ёмкости с серебристой жидкостью бдительные граждане сообщили в соответствующие службы.

Как рассказали в комитете по природопользованию 12 августа, сообщение про обнаруженную на улице ртуть поступило накануне. На место оперативно выехала бригада экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой».

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Специалисты увидели в пластиковом пакете металлическую ёмкость с разрушенной крышкой, через которую была видна ртуть. Её вывезли в автомобиле аварийной службы предприятия. Эксперты сделали замеры воздуха — к счастью, превышения концентрации паров ртути не выявили, как и разлива тяжёлого металла. Масса загрязняющего вещества составила 13 кг.

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