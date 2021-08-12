Первая школа в Новогорелово начнет работу 1 сентября

Как сообщают в СК «ЛенРусСтрой», в новой школе в жилом районе «Новое Горелово» будет 22 класса как общего профиля, так и специализированных: для химии, физики, биологии, информатики, мастерские для трудового обучения, а также кабинеты для изучения иностранных языков. В школе есть просторный актовый зал для 330 зрителей, современная библиотека с медиацентром, помещения продленного дня с двумя спальнями для учеников младших классов, игровые комнаты, медицинский блок, столовая. Для спортивных занятий построили физкультурно-оздоровительный блок с двумя спортивными залами.
На прилегающей территории учеников ждут большие пространства для отдыха и групповых игр, футбольное поле, беговые дорожки и баскетбольная площадка.
Как уточнил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, инспектировавший объект перед открытием, школа станет одной из пяти новых социальных объектов, которые откроются в регионе с нового учебного года. Что касается Новогорелово, то кроме новой школы здесь появятся еще детский сад на 280 мест и школа на 640 мест. Их ввод в эксплуатацию запланирован на последний квартал 2021 года.