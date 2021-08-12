Пожар в институте РАН локализован, но на третьем этаже придется менять обстановку

За час сотрудники МЧС полностью справились с возгоранием в институте РАН на Васильевском острове.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 12 августа, огнеборцы нашли очаг возгорания на третьем этаже дома 2 по набережной Макарова, где расположен институт.
Там выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров.
По данным источников, близких к институту, горела обстановка в помещении, где расположен автоклав.
В 15:27 пожар ликвидирован силами пяти пожарных расчетов и 17 человек личного состава.
Как писала «Фонтанка», пожар в здании Института геологии и геохронологии докембрия РАН начался в 14:22. Когда первые расчеты прибыли на место, то обнаружили задымление на втором этаже.
Сотрудники института эвакуировались сами до приезда сотрудников МЧС.