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Пожар в институте РАН локализован, но на третьем этаже придется менять обстановку

Пожар в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН на набережной Макарова локализован

За час сотрудники МЧС полностью справились с возгоранием в институте РАН на Васильевском острове.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 12 августа, огнеборцы нашли очаг возгорания на третьем этаже дома 2 по набережной Макарова, где расположен институт.

Там выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров.

По данным источников, близких к институту, горела обстановка в помещении, где расположен автоклав.

В 15:27 пожар ликвидирован силами пяти пожарных расчетов и 17 человек личного состава.

Как писала «Фонтанка», пожар в здании Института геологии и геохронологии докембрия РАН начался в 14:22. Когда первые расчеты прибыли на место, то обнаружили задымление на втором этаже.

Сотрудники института эвакуировались сами до приезда сотрудников МЧС.

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