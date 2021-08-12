FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.97р86.63р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Через три месяца после падения 10-летней девочки из окна в центре Петербурга возбуждено дело

Мать девочки, которая три месяца назад выпала из окна, стала подозреваемой по уголовному делу.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, накануне полицейское дознание Центрального района возбудило уголовное дело по статье «оставление в опасности».

По версии следствия, три месяца назад, 11 мая, 41-летняя гражданка Киргизии ушла из дома и оставила без присмотра детей. 10-летняя дочь иностранки по неосторожности выпала из окна квартиры на пятом этаже.

С серьезными травмами, в тяжелом состоянии она была госпитализирована.

Женщину сотрудники МВД на время расследования уголовного дела оставили на подписке о невыезде.

«Фонтанка» писала, что после падения было установлено, что ребёнок воспитывался в полной семье, которая не состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Её родители прибыли в Россию из Киргизии в 2019 году. В родной стране 10-летняя девочка проходит обучение, которое осуществляется дистанционно.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний