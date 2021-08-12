Через три месяца после падения 10-летней девочки из окна в центре Петербурга возбуждено дело

Мать девочки, которая три месяца назад выпала из окна, стала подозреваемой по уголовному делу.



Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, накануне полицейское дознание Центрального района возбудило уголовное дело по статье «оставление в опасности».



По версии следствия, три месяца назад, 11 мая, 41-летняя гражданка Киргизии ушла из дома и оставила без присмотра детей. 10-летняя дочь иностранки по неосторожности выпала из окна квартиры на пятом этаже.



С серьезными травмами, в тяжелом состоянии она была госпитализирована.

