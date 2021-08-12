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Зажупанье, Курята и Утешение — до них рукой подать. Знакомьтесь с ойконимами Ленобласти

«Яндекс.Карты»: В России 22 населённых пункта на букву Ы

Названия российских населённых пунктов.
Названия российских населённых пунктов.Фото: «Яндекс.Карты»
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Самые распространённые топонимы в Ленинградской области — это Бор (их 18 штук), Новинка (14 штук) и Горка (13 штук). Всего на «Яндекс.Картах» в регионе отмечено почти три тысячи разных населённых пунктов, не считая дачных посёлков и некоторых других типов. Результаты исследования ойконимов, то есть названий населённых пунктов, «Яндекс» публикует 12 августа.

Примерно 2,2 тысячи названий встречаются на карте области один раз. Среди них такие шедевры, как Зажупанье, Старая Канава, Курята, Аудио, Утешение и довольно известные Тайцы. Самое длинное название без пробелов имеет деревня Погорелец-Воскресенский — 22 буквы. Без пробелов и дефисов — посёлок Торфопредприятие (16 букв). Самые короткие ойконимы Ленобласти состоят из трёх букв, их 14 (Бор, Луг, Юги (по две штуки), Мхи, Шум, Нос и т. д.). Вообще, бор, гора и горка — самые распространённые существительные в названиях Ленобласти. Самое частотное слово — прилагательное «большой». Много «новых» населённых пунктов, почти в 2,5 раза больше, чем «старых».

В целом по России на «Яндекс.Картах» отмечено около 160 тысяч населённых пунктов. Большая часть из них деревни (57 %), есть сёла (19 %) и сельские посёлки (17 %). На города и посёлки городского типа приходится меньше 1,5 % населённых пунктов. При этом названий почти вдвое меньше — 82 тысячи, так как многие повторяются. Самые распространённые — Александровка (их в России 333 штуки), Ивановка (280) и Михайловка (272). Самое длинное название без пробелов — у села Кременчуг-Константиновское (25 букв), без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы), его догоняет соседнее Нижненовокутлумбетьево (22 буквы).

Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
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В исследовании представлены пары названий, которые аналитики «Яндекс.Карт» предлагают представить как крайние точки вероятного маршрута. Например, Добрая Воля — Разумный Труд, Долгие Бороды — Редкий Куст, Глубокие Лужи — Победим, Обыденки — Весёлая Жизнь, Большое Горево — Утешение.

Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
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В России есть населённые пункты на любую букву алфавита, кроме ь и ъ. Больше всего — на к, с и п, меньше всего — на ы (их 22) и й (их 7).

Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
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Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
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«Ойконимы — это большая часть языка и важный материал для лингвистических исследований. Информация о том, какие названия встречаются на карте России, позволяет судить об историческом расселении разных этнических групп, о том, от каких слов образуются названия городов и деревень и какие исторические события и имена отражены в этих названиях. Ойконимы также интересны с точки зрения фонетики, грамматики и семантики. Например, какие-то названия звучат обманчиво понятно: скажем, в Зебревице не живут зебры, а Старая Тумба не связана с мебелью, — объясняет Борис Иомдин, заведующий сектором Института русского языка имени Виноградова, учёный «Яндекса». — «Яндекс» опубликовал данные о российских ойконимах, чтобы любой желающий мог использовать их в своих исследованиях. Эти данные могут пригодиться лингвистам, историкам, антропологам, социологам и всем, кому интересен язык, места, где мы живём, и то, как мы их называем».

Примеры названий, которые люди связали с животными
Примеры названий, которые люди связали с животными
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Названия российских населённых пунктов.
Названия российских населённых пунктов.Фото: «Яндекс.Карты»
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Скриншот с yandex.ru/company/researches/2021/oikonyms
Примеры названий, которые люди связали с животными
Примеры названий, которые люди связали с животными

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Комментарии (2)

Zet
Содомские острова на Ладоге...
DEMOMON
А вот "заведующий сектором Института русского языка имени Виноградова" сможет ли пояснить, откуда взялось озеро Говнозеро?

https://yandex.ru/maps/10933/republic-of-karelia/geo/ozero_gavnozero/168874217/?l=trf%2Ctrfe&ll=36.392063%2C62.107016&z=13.34
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