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Почитать не найдётся? Крепкие посетители библиотеки в Ленобласти искали справочники о взрывчатых веществах и военной химии

В библиотеке Киришей два крепких мужчины интересовались взрывчаткой

Двое мужчин с подозрительными книжными интересами посетили библиотеку в Киришах Ленобласти. Бдительная библиотекарь обратилась в полицию, указав на их тягу к информации о военной химии и взрывчатке.

Как сообщает 12 августа 47news, накануне утром в районную полицию обратилась сотрудница одной из библиотек Киришей. Её взволновал разговор с посетителями, которые искали литературу на военную тематику. Двое мужчин спрашивали справочники взрывчатых веществ и книги о военной инженерии и химии. Запрос, однако, в киришской библиотеке удовлетворить не смогли — в каталогах книг на соответствующие темы не оказалось, и подозрительные посетители ушли.

О визите «книгочеев», который состоялся днём ранее, сотрудница библиотеки рассказала правоохранительным органам. Теперь у полиции есть их приметы. Один — коротко стриженный брюнет, одет в темные брюки и куртку, перчатки. Его спутник был в темно-серой футболке, джинсах, на плечах висел рюкзак. Лица обоих наполовину были скрыты масками, но у одного мужчины была густая борода, у другого виднелась лёгкая щетина.

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Комментарии (7)

nuga
к выборам
DimDimych
Тетя все это не придумала, интересно? В век интернета искать подобную информацию в киришской библиотеке, звучит уж больно странно.
shushu
Лица были в масках, а за спиной болтался парашют
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