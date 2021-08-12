Почитать не найдётся? Крепкие посетители библиотеки в Ленобласти искали справочники о взрывчатых веществах и военной химии

Как сообщает 12 августа 47news, накануне утром в районную полицию обратилась сотрудница одной из библиотек Киришей. Её взволновал разговор с посетителями, которые искали литературу на военную тематику. Двое мужчин спрашивали справочники взрывчатых веществ и книги о военной инженерии и химии. Запрос, однако, в киришской библиотеке удовлетворить не смогли — в каталогах книг на соответствующие темы не оказалось, и подозрительные посетители ушли.

О визите «книгочеев», который состоялся днём ранее, сотрудница библиотеки рассказала правоохранительным органам. Теперь у полиции есть их приметы. Один — коротко стриженный брюнет, одет в темные брюки и куртку, перчатки. Его спутник был в темно-серой футболке, джинсах, на плечах висел рюкзак. Лица обоих наполовину были скрыты масками, но у одного мужчины была густая борода, у другого виднелась лёгкая щетина.