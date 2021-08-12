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В Крыму из-за сильных дождей на полметра подтопило трассу «Таврида»

Ливни снова топят Крымский полуостров

Сильные дожди заливают Крым, на главной автомагистрали полуострова воды местами по колено.

«Произошло подтопление автодороги «Таврида» (уровень воды до 50 см) в районе 55-го километра», — рассказали в региональном управлении МЧС.

«На участке трассы... в Ленинском районе <...> движение временно осуществляется по направлению село Ленино — село Ильичева <...>. Причина: подтопление, вызванное обильными осадками», — сообщается 12 августа в заявлении ФКУ Упрдор «Тамань».

По данным МЧС на 13:00, в селе Красногорское Ленинского района, где проживает больше тысячи человек, вода залила 12 придомовых территорий и 4 частных домовладения. Администрация уже подготовила пять автобусов на случай эвакуации местных жителей и шесть мест размещения.

Всего, как уточнили в ведомстве, десятки частных домов и участков оказались подтоплены на востоке Крыма.

Сильные дожди начались в начале августа. В регионе действует штормовое предупреждение.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
это г-дь наказал за Воровство исторических земель у Украины!
Mash
Класс, год назад ее приняли. Раньше в ширь по 10-20 см асфальт «отрезали» у дороги, теперь в высоту полотна стали нерудку по полметра «сокращать» )))
262370901
Повезло Крыму!!! "Хошь пей, хошь стирай! да тут ГТО можно сдать, папаша! Верно я говорю? " (С) Г. Данелия
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