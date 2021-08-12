«Произошло подтопление автодороги «Таврида» (уровень воды до 50 см) в районе 55-го километра», — рассказали в региональном управлении МЧС.
«На участке трассы... в Ленинском районе <...> движение временно осуществляется по направлению село Ленино — село Ильичева <...>. Причина: подтопление, вызванное обильными осадками», — сообщается 12 августа в заявлении ФКУ Упрдор «Тамань».
По данным МЧС на 13:00, в селе Красногорское Ленинского района, где проживает больше тысячи человек, вода залила 12 придомовых территорий и 4 частных домовладения. Администрация уже подготовила пять автобусов на случай эвакуации местных жителей и шесть мест размещения.
Всего, как уточнили в ведомстве, десятки частных домов и участков оказались подтоплены на востоке Крыма.
Сильные дожди начались в начале августа. В регионе действует штормовое предупреждение.