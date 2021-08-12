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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Группа депутатов от фракции «Единой России» и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Как сообщается в официальном Telegram-канале партии 12 августа, в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

«В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо», — подчеркнул один из авторов инициативы, Андрей Турчак.

Сегодня правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.

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Комментарии (9)

sha_5e4d8c662c249
Волшебный луч в кромешной тьме,
Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо,
Ты словно ключ к моей тюрьме,
Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо,
Мой ясный луч, ты светишь мне,
Совсем не жгуч, но я в огне,
Ты светишь во тьме, за это тебе спасибо,
Спасибо тебе.
закоренелый ленинградец
А ЛДПРовский аналогичный закон под сукно засунули,он и в базе документов на рассмотрение зарегистрирован, но надо же чтоб всё от ЕдРа исходило. Ну не подлецы ли ?
***_555
"Сначала сделай плохо, потом верни часть обратно".
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