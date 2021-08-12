«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Группа депутатов от фракции «Единой России» и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.



Как сообщается в официальном Telegram-канале партии 12 августа, в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.



«В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо», — подчеркнул один из авторов инициативы, Андрей Турчак.

