FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.97р86.63р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Пятилетний ребенок и двое полицейских погибли в лобовом ДТП в Адыгее

Фото: пресс-служба МВД по Адыгее
ПоделитьсяПоделиться

Тяжелое ДТП с участием сотрудников полиции на федеральной трассе «Кавказ» в Адыгее вечером 11 августа унесло четыре жизни. Из двоих детей выжил один.

Как сообщает 12 августа пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея, около семи часов вечера на 98-м километре автодороги «Кавказ», недалеко от станицы Кужорской Майкопского района, лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Mazda. За рулем «Жигулей» была 46-летняя местная жительница, она везла двух маленьких детей, которые находились в автокреслах. В «Мазде» ехали двое сотрудников отдела МВД России по Майкопу, оба были в свободное от службы время. По информации портала 93.RU, от удара машину разорвало пополам, а мужчин выкинуло из салона.

ПоделитьсяПоделиться

В результате аварии женщина-водитель ВАЗа и 23-летний сотрудник полиции погибли на месте. Обоих детей, пяти и шести лет, а также второго полицейского госпитализировали. В ночь на 12 августа младший ребенок и полицейский скончались в больницах. За жизнь второго ребенка продолжают бороться врачи.

В МВД отмечают, что в момент аварии шел сильный дождь. По факту произошедшего назначена служебная проверка.

Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Петр Петров
Палицаям по заслугам, остальных жаль
DEMOMON
Жаль, конечно, но у женщины не было шансов.
jump
Результаты экспертизы сотрудников пусть скажут открыто. не употребляли ничего?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний