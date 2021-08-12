Тяжелое ДТП с участием сотрудников полиции на федеральной трассе «Кавказ» в Адыгее вечером 11 августа унесло четыре жизни. Из двоих детей выжил один.

Как сообщает 12 августа пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея, около семи часов вечера на 98-м километре автодороги «Кавказ», недалеко от станицы Кужорской Майкопского района, лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Mazda. За рулем «Жигулей» была 46-летняя местная жительница, она везла двух маленьких детей, которые находились в автокреслах. В «Мазде» ехали двое сотрудников отдела МВД России по Майкопу, оба были в свободное от службы время. По информации портала 93.RU, от удара машину разорвало пополам, а мужчин выкинуло из салона.