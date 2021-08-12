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Мальчик задел трубу для кабеля на здании школы и погиб

Нижегородские следователи возбудили дело по факту гибели ребёнка от удара током

Девятилетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде от удара электрическим током.

Как сообщает 12 августа областное СУ СК, мёртвого ребёнка нашли вчера вечером на территории школы в Сормовском районе. На его теле были заметны следы поражения электрическим током.

На место происшествия сразу выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, мальчик голой кожей коснулся гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы, и получил удар током. Умер он сразу.

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Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На днях в Калининградской области от электричества погиб рыбак. Его ударило током, когда он удочкой задел линию электропередачи.

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Комментарии (7)

Владислав М
Стрелочника долго искать будут.
ДОМОВИТ СПб
Многие нежилые здания нормально не обслуживаются, потому что контроля нет. Мальчика очень жалко.
Чёрт Опасный
То есть металлорукав на фасаде - был не заземлён?
Простите, а где-то есть иначе?
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