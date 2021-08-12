Девятилетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде от удара электрическим током.



Как сообщает 12 августа областное СУ СК, мёртвого ребёнка нашли вчера вечером на территории школы в Сормовском районе. На его теле были заметны следы поражения электрическим током.



На место происшествия сразу выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, мальчик голой кожей коснулся гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы, и получил удар током. Умер он сразу.

