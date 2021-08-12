Девятилетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде от удара электрическим током.
Как сообщает 12 августа областное СУ СК, мёртвого ребёнка нашли вчера вечером на территории школы в Сормовском районе. На его теле были заметны следы поражения электрическим током.
На место происшествия сразу выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, мальчик голой кожей коснулся гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы, и получил удар током. Умер он сразу.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На днях в Калининградской области от электричества погиб рыбак. Его ударило током, когда он удочкой задел линию электропередачи.