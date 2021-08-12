Голосовую мобильную связь в стандарте LTE запустили на федеральном уровне

Мобильный оператор МегаФон запустил на федеральном уровне технологию Voice over LTE (VoLTE) для мобильной голосовой связи. Впервые она была запущена в 2016 году в Москве, а теперь и по всей России, за исключением Чукотки.
Как рассказали в компании, традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, а стандарт LTE с момента его появления в 2009 году был рассчитан только на доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE появилась в мире 2014 году и дала возможность повысить качество передачи голоса через сеть. В России VoLTE появилась в 2016 году, когда МегаФон запустил её в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям и других регионов страны. Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях,.
Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов. Помимо Москвы и области, потребление технологии активно растет в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов. При этом звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов
«Мы видим, что за 5 лет существования технологии в Москве, голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим», – комментирует Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре МегаФона.
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