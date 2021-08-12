Голосовую мобильную связь в стандарте LTE запустили на федеральном уровне

Мобильный оператор МегаФон запустил на федеральном уровне технологию Voice over LTE (VoLTE) для мобильной голосовой связи. Впервые она была запущена в 2016 году в Москве, а теперь и по всей России, за исключением Чукотки.



Как рассказали в компании, традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, а стандарт LTE с момента его появления в 2009 году был рассчитан только на доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE появилась в мире 2014 году и дала возможность повысить качество передачи голоса через сеть. В России VoLTE появилась в 2016 году, когда МегаФон запустил её в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям и других регионов страны. Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях,.

