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Виртуозный вор лишил блокадницу на севере Петербурга миллиона

Квартирный вор вскрыл сейф в квартире блокадницы на Выборгском шоссе и унес миллион в валюте

Полиция Выборгского района ищет злоумышленника, который лишил петербургскую блокадницу накоплений.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, накануне около полудня в полицию обратилась 82-летняя жительница Выборгского шоссе. Она рассказала, что с 16 июня была на даче, а когда вернулась, то обнаружила в квартире вскрытый сейф. В нем, по словам пострадавшей, было 11 тысяч 500 евро и два золотых браслета от часов.

При этом дверь в квартиру не носила следов взлома.

По данным из открытых источников, пострадавшая является жителем блокадного Ленинграда.

Как уточняют в ГУ МВД, сумма ущерба составила 1 миллион 297 тысяч 395 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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Комментарии (5)

zlopopik
Читая подзаголовок "... и унес миллион в валюте" почему-то сразу стал мерещиться миллион, миллион долларов США. Но нет. Показалось.
А если из квартиры без следов взлома пропали только деньги из сейфа, то, возможно, хозяйка скоро вспомнит, что сама их оттуда забирала. Если остынет и сжалится...
регион 812
А у меня сейфа нету... Какая досада...
DEMOMON
Имея некоторое количество бабла, можно и сигналку себе позволить, так считаю.
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