Виртуозный вор лишил блокадницу на севере Петербурга миллиона

Полиция Выборгского района ищет злоумышленника, который лишил петербургскую блокадницу накоплений.
Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, накануне около полудня в полицию обратилась 82-летняя жительница Выборгского шоссе. Она рассказала, что с 16 июня была на даче, а когда вернулась, то обнаружила в квартире вскрытый сейф. В нем, по словам пострадавшей, было 11 тысяч 500 евро и два золотых браслета от часов.
При этом дверь в квартиру не носила следов взлома.
По данным из открытых источников, пострадавшая является жителем блокадного Ленинграда.
Как уточняют в ГУ МВД, сумма ущерба составила 1 миллион 297 тысяч 395 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).