Виртуозный вор лишил блокадницу на севере Петербурга миллиона

Полиция Выборгского района ищет злоумышленника, который лишил петербургскую блокадницу накоплений.



Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, накануне около полудня в полицию обратилась 82-летняя жительница Выборгского шоссе. Она рассказала, что с 16 июня была на даче, а когда вернулась, то обнаружила в квартире вскрытый сейф. В нем, по словам пострадавшей, было 11 тысяч 500 евро и два золотых браслета от часов.



При этом дверь в квартиру не носила следов взлома.



По данным из открытых источников, пострадавшая является жителем блокадного Ленинграда.

