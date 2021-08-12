В Петербурге вспомнят погибших на АПРК «Курск» моряков

Ровно 21 год назад, 12 августа 2000 года, в Баренцевом море затонул атомный подводный крейсер К-141 «Курск», все 118 членов его экипажа скончались.

Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ 12 августа, сегодня в городе проживают более 50 семей погибших на подлодке. На Серафимовском кладбище покоятся останки 32 моряков.

12 августа в 12:00 родственники подводников собираются в Николо-Богоявленском Морском соборе на панихиду. Позже, в 14:00, на Серафимовском кладбище пройдет заупокойная лития на мемориале АПРК «Курск», а также возложение цветов на могилы погибших членов экипажа.