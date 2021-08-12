Намылить голову. 5 ошибок, которых лучше избегать при уходе за волосами

В отличие от шампуня, кондиционер распределяют только на стержни волос, не затрагивая кожу. Выдержите минут пять и смывайте, но не «до скрипа».



Также в процессе мытья могут быть добавлены различные средства: скраб, пилинг или скраб-пилинг для кожи головы, маски, гели и лосьоны для кожи головы, маски, масла, гели, муссы и сыворотки для волос. Все средства, включая шампунь, подбираются по состоянию кожи и волос — причем только после осмотра врачом.



А вы все правильно делаете? Пишите в комментариях.