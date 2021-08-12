Намылить голову. 5 ошибок, которых лучше избегать при уходе за волосами

Начнем с воды. Какой она должна быть?
Ни в коем случае не горячая. Чем выше градус, тем сильнее активируются сальные железы. Так что отрегулируйте кран так, чтобы температура не превышала 20 — 25 градусов. Это слегка теплая вода.
А сколько раз нужно мыть голову?
Шампуня жалеть не стоит: мыть голову надо дважды. Только так вы точно смоете секрецию сальных желез и остатки укладочных средств. Во второй раз моющего средства можно взять поменьше.
Вот я наливаю шампунь на голову...
И зря. Шампунь лучше нанести на руки, вспенить его, и только потом — на кожу головы.
То есть, «стирать» волосы не стоит?
Это запутает волосы. Не стоит их активно тереть, особенно длинные. Их и так хорошо промоет стекающая пена.
Ну хорошо. А с кондиционером как быть?
В отличие от шампуня, кондиционер распределяют только на стержни волос, не затрагивая кожу. Выдержите минут пять и смывайте, но не «до скрипа».
Также в процессе мытья могут быть добавлены различные средства: скраб, пилинг или скраб-пилинг для кожи головы, маски, гели и лосьоны для кожи головы, маски, масла, гели, муссы и сыворотки для волос. Все средства, включая шампунь, подбираются по состоянию кожи и волос — причем только после осмотра врачом.
А вы все правильно делаете? Пишите в комментариях.