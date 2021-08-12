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Намылить голову. 5 ошибок, которых лучше избегать при уходе за волосами

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Намылить голову. 5 ошибок, которых лучше избегать при уходе за волосами

Помыть голову — дело нехитрое. Но даже в такой элементарной процедуре мы умудряемся делать ошибки, результатом которых становятся раздражение кожи, зуд и перхоть. Как правильно ухаживать за волосами, объясняет трихолог.

Фото: freepik.com
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Фото: freepik.com
1

Начнем с воды. Какой она должна быть?

Ни в коем случае не горячая. Чем выше градус, тем сильнее активируются сальные железы. Так что отрегулируйте кран так, чтобы температура не превышала 20 — 25 градусов. Это слегка теплая вода.

Фото: freepik.com
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2

А сколько раз нужно мыть голову?

Шампуня жалеть не стоит: мыть голову надо дважды. Только так вы точно смоете секрецию сальных желез и остатки укладочных средств. Во второй раз моющего средства можно взять поменьше.

Фото: freepik.com
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3

Вот я наливаю шампунь на голову...

И зря. Шампунь лучше нанести на руки, вспенить его, и только потом — на кожу головы.

Фото: freepik.com
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4

То есть, «стирать» волосы не стоит?

Это запутает волосы. Не стоит их активно тереть, особенно длинные. Их и так хорошо промоет стекающая пена.

Фото: freepik.com
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5

Ну хорошо. А с кондиционером как быть?

В отличие от шампуня, кондиционер распределяют только на стержни волос, не затрагивая кожу. Выдержите минут пять и смывайте, но не «до скрипа».

Также в процессе мытья могут быть добавлены различные средства: скраб, пилинг или скраб-пилинг для кожи головы, маски, гели и лосьоны для кожи головы, маски, масла, гели, муссы и сыворотки для волос. Все средства, включая шампунь, подбираются по состоянию кожи и волос — причем только после осмотра врачом.

А вы все правильно делаете? Пишите в комментариях.

Фото: freepik.com
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Подробнее о том, как правильно мыть голову, читайте на сайте «Доктор Питер». Советы врача-дерматовенеролога, трихолога также собраны здесь.

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Комментарии (1)

регион 812
Читала в статье не так давно об ухищрениях маркетологов. Однажды производители шампуней, с целью повышения продаж, стали рекомендовать мыть голову не один, а два раза. Продажи увеличились на треть)))
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