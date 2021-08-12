Полиция задержала подозреваемого в смерти петербуржца четверть века назад. Имя нашли в архивных бумагах

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа, в октябре 1995 года скорая увезла из парадной дома 32, корпус 1, по проспекту Сизова в больницу 20-летнего мужчину. От травм головы (а ему практически пробили череп) через несколько месяцев он скончался в стационаре. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека» еще по старому Уголовному кодексу РСФСР.



По предварительной информации, подозреваемые у милиции были еще тогда — двое семнадцатилетних парней, один из которых жил в этой парадной, но криминогенная обстановка в городе была такова, что фактически силовикам было не до драки, пусть и со смертельным исходом.

