Полиция задержала подозреваемого в смерти петербуржца четверть века назад. Имя нашли в архивных бумагах

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа, в октябре 1995 года скорая увезла из парадной дома 32, корпус 1, по проспекту Сизова в больницу 20-летнего мужчину. От травм головы (а ему практически пробили череп) через несколько месяцев он скончался в стационаре. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека» еще по старому Уголовному кодексу РСФСР.
По предварительной информации, подозреваемые у милиции были еще тогда — двое семнадцатилетних парней, один из которых жил в этой парадной, но криминогенная обстановка в городе была такова, что фактически силовикам было не до драки, пусть и со смертельным исходом.
Зато материалы дела в 2021 году заинтересовали СК, который, как пишут в релизах, на регулярной основе возвращается к нераскрытым делам прошлых лет. Обнаружив в документах фамилии подозреваемых, следователи озадачили уголовный розыск их поиском. Один из подозреваемых умер еще в 2003 году, а вот второй все так же жил в квартире родителей на проспекте Сизова. В поле зрения милиции-полиции он попадал несколько раз за административные правонарушения. Несколько раз не оплачивал штрафы и не вовремя платил алименты, а вот накануне был задержан.
Скорее всего, это процессуальное решение не будет иметь серьезных последствий для петербуржца — сроки давности по уголовному делу прошли. Из СК он вернется домой до суда, который и поставит в деле финальную точку.