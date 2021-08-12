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Полиция задержала подозреваемого в смерти петербуржца четверть века назад. Имя нашли в архивных бумагах

В Петербурге раскрыто преступление, совершенное 26 лет назад

Сильно удивился 42-летний житель Приморского района, когда увидел на своем пороге сотрудников уголовного розыска и СК. Четверть века назад в парадной дома, где он живет, забили насмерть человека.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа, в октябре 1995 года скорая увезла из парадной дома 32, корпус 1, по проспекту Сизова в больницу 20-летнего мужчину. От травм головы (а ему практически пробили череп) через несколько месяцев он скончался в стационаре. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека» еще по старому Уголовному кодексу РСФСР.

По предварительной информации, подозреваемые у милиции были еще тогда — двое семнадцатилетних парней, один из которых жил в этой парадной, но криминогенная обстановка в городе была такова, что фактически силовикам было не до драки, пусть и со смертельным исходом.

Зато материалы дела в 2021 году заинтересовали СК, который, как пишут в релизах, на регулярной основе возвращается к нераскрытым делам прошлых лет. Обнаружив в документах фамилии подозреваемых, следователи озадачили уголовный розыск их поиском. Один из подозреваемых умер еще в 2003 году, а вот второй все так же жил в квартире родителей на проспекте Сизова. В поле зрения милиции-полиции он попадал несколько раз за административные правонарушения. Несколько раз не оплачивал штрафы и не вовремя платил алименты, а вот накануне был задержан.

Скорее всего, это процессуальное решение не будет иметь серьезных последствий для петербуржца — сроки давности по уголовному делу прошли. Из СК он вернется домой до суда, который и поставит в деле финальную точку.

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Комментарии (3)

Avan Avanesov
А из чего следует, что дело раскрыто и убийца найден?
263784231
Сразу видно, что в городе наступила тишь и благодать: все частные подземные тюрьмы со встроенными крематориями зарыты напрочь и убийца-адмирал сам себя наказал без помощи органов внутренних дел. Что уж говорить о ночных шлепках по студентам и поглаживании по дряблой щеке вышедшего в тираж Глебыча - теперь можно и за архивные дела спокойно приниматься...
265984735
Всё так же жил.
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