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Молодожёны из России, заехав в турецкий отель, нашли в номере коричневую субстанцию

Пара российских туристов пожаловалась на испорченный медовый месяц из-за обслуживания в пятизвёздочном турецком отеле. Так, зайдя в номер, они увидели на полу нечто, сильно напоминающее экскременты.

Как сообщает 12 августа «Газета.Ru», турагент попросила сотрудников отеля к приезду молодожёнов украсить номер шариками. Однако первым впечатлением стали отнюдь не шарики — на полу находилась коричневая субстанция, которую туристы опознали как фекалии. Запах был соответствующий, а кондиционер не работал. Поменять номер отель отказался.

Его сотрудники заявили, что «во-первых, это была шоколадка». А во-вторых, она не могла остаться от предыдущих гостей, поскольку номер после них тщательно убирали. После жалоб молодожёнов в номере снова провели уборку, добавляют в TourDom.

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Комментарии (13)

dkf
Надо было попробовать на вкус! А то голословные утверждения. Или попробовали?
261933551
Шоколад секонд хэнд
zelf
У меня друг по пьяни нёс жене в кармане шоколадку. Но по пути ещё принял на грудь, про шоколадку забыл и спать завалился в одежде. Когда проснулся всё бельё было характерного коричневого цвета.
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