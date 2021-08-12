Молодожёны из России, заехав в турецкий отель, нашли в номере коричневую субстанцию

Пара российских туристов пожаловалась на испорченный медовый месяц из-за обслуживания в пятизвёздочном турецком отеле. Так, зайдя в номер, они увидели на полу нечто, сильно напоминающее экскременты.
Как сообщает 12 августа «Газета.Ru», турагент попросила сотрудников отеля к приезду молодожёнов украсить номер шариками. Однако первым впечатлением стали отнюдь не шарики — на полу находилась коричневая субстанция, которую туристы опознали как фекалии. Запах был соответствующий, а кондиционер не работал. Поменять номер отель отказался.
Его сотрудники заявили, что «во-первых, это была шоколадка». А во-вторых, она не могла остаться от предыдущих гостей, поскольку номер после них тщательно убирали. После жалоб молодожёнов в номере снова провели уборку, добавляют в TourDom.