Молодожёны из России, заехав в турецкий отель, нашли в номере коричневую субстанцию

Пара российских туристов пожаловалась на испорченный медовый месяц из-за обслуживания в пятизвёздочном турецком отеле. Так, зайдя в номер, они увидели на полу нечто, сильно напоминающее экскременты.



Как сообщает 12 августа «Газета.Ru», турагент попросила сотрудников отеля к приезду молодожёнов украсить номер шариками. Однако первым впечатлением стали отнюдь не шарики — на полу находилась коричневая субстанция, которую туристы опознали как фекалии. Запах был соответствующий, а кондиционер не работал. Поменять номер отель отказался.

