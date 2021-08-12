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На ЗСД автомобиль снёс знаки, затем столбики и влетел в грузовик дорожников

Автомобилист на ЗСД в Петербурге врезался в КАМАЗ, проводивший дорожные работы, несмотря на то что предупреждающие дорожные знаки были выставлены заранее. Ограждения тоже не заставили его сбросить скорость и избежать столкновения.

Серьёзное ДТП случилось в ночь на 12 августа на Центральном участке ЗСД, в начале Васильевского острова. Легковая машина двигалась на большой скорости, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Водитель снёс знаки, потом столбики и остановился в грузовике, а до этого проигнорировал предупреждения на табло переменной информации. По данным «Фонтанки», он получил травмы и был госпитализирован.

В пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы» подчеркнули, что все проводимые работы на ЗСД огораживаются и выделяются строго по нормативам и даже сверх требований с помощью всех имеющихся средств: знаков и табло переменной информации, установки выгородок на десятки метров, прикрывающей техники и т. д. «Хочется призвать водителей к вниманию на дороге! Полностью должны быть исключены факторы, внимание снижающие, прежде всего использование телефона за рулём», — отмечают в МСС.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Клаустрофобик
Эти дорожники ставят знаки на такой дистанции будто они бессмертные.
DEMOMON
Вот дурачишка. Прилип на ровном месте.
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