Серьёзное ДТП случилось в ночь на 12 августа на Центральном участке ЗСД, в начале Васильевского острова. Легковая машина двигалась на большой скорости, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Водитель снёс знаки, потом столбики и остановился в грузовике, а до этого проигнорировал предупреждения на табло переменной информации. По данным «Фонтанки», он получил травмы и был госпитализирован.

