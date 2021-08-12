Серьёзное ДТП случилось в ночь на 12 августа на Центральном участке ЗСД, в начале Васильевского острова. Легковая машина двигалась на большой скорости, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Водитель снёс знаки, потом столбики и остановился в грузовике, а до этого проигнорировал предупреждения на табло переменной информации. По данным «Фонтанки», он получил травмы и был госпитализирован.
В пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы» подчеркнули, что все проводимые работы на ЗСД огораживаются и выделяются строго по нормативам и даже сверх требований с помощью всех имеющихся средств: знаков и табло переменной информации, установки выгородок на десятки метров, прикрывающей техники и