Шойгу запустил реконструкцию БАМ

В Восточной Сибири началась реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это позволит к концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию увеличить транспортные возможности региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 12 августа на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМ.

«К концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Шойгу.



По его словам, у каждого человека его поколения есть ассоциации, связанные со «стройкой века», как называли тогда БАМ. «Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда «за туманом и за запахом тайги», кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось, здесь всё такой же суровый климат и километры непроходимой тайги», — сказал Шойгу.



«Отдельно хотел бы отметить, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители, — отметил министр. — <…> Здесь в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск студенты военных учебных центров проходят стажировку».

