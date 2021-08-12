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Шойгу запустил реконструкцию БАМ

В Восточной Сибири началась реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это позволит к концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию увеличить транспортные возможности региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 12 августа на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМ.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно», — цитирует министра ТАСС.

«К концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Шойгу.

По его словам, у каждого человека его поколения есть ассоциации, связанные со «стройкой века», как называли тогда БАМ. «Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда «за туманом и за запахом тайги», кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось, здесь всё такой же суровый климат и километры непроходимой тайги», — сказал Шойгу.

«Отдельно хотел бы отметить, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители, — отметил министр. — <…> Здесь в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск студенты военных учебных центров проходят стажировку».

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

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Комментарии (15)

Софокл Аристархович
Какой БАМ, если "они" ("она") даже развязку с Кронштадтом не рассматривали?!
Бред!
Ты Министр обороны или заказчик работ в счет собственной дочери за казенные барыши?
LiChaBaTa
Надеюсь Шойгу на свои личные деньги БАМ реконструирует? Судя по статье да.
killbeachtrash
Войска инженерные дорогу строят. Потому и Шойгу там. Предлагаю силовикам улицы убирать, дома строить вместо наших "собратьев".
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