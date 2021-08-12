Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», поздно вечером 11 августа «КИА Соул» улетел с проезжей части и после столкновения с препятствием задел припаркованную машину.
По словам Тимура, в этом месте высокий поребрик. Вероятно, «Соул» занесло задней частью, он ударился ею о поребрик и запрыгнул на него, ударился в столб. В процессе этого отделился подрамник с двигателем.
Все живы, но на место прибыли две кареты скорой помощи, говорят очевидцы. «Водиле было там нехорошо, не понимал, что случилось, мямлил непонятные слова, и с ногами что-то, его скорая увезла», — рассказывает Олег.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.