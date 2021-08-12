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«КИА» разбилась напротив Волковского кладбища: колесо вырвало, двигатель выпал

На Касимовской автомобиль врезался в столб и задел стоящую машину

Серьёзное ДТП произошло ближе к ночи на Касимовской улице, 3, напротив Волковского православного кладбища.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», поздно вечером 11 августа «КИА Соул» улетел с проезжей части и после столкновения с препятствием задел припаркованную машину.

По словам Тимура, в этом месте высокий поребрик. Вероятно, «Соул» занесло задней частью, он ударился ею о поребрик и запрыгнул на него, ударился в столб. В процессе этого отделился подрамник с двигателем.

Все живы, но на место прибыли две кареты скорой помощи, говорят очевидцы. «Водиле было там нехорошо, не понимал, что случилось, мямлил непонятные слова, и с ногами что-то, его скорая увезла», — рассказывает Олег.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (7)

Ruth D. Armstead
Возможен и инсульт или прединсультное состояние
Rovesnik_Kommunizma
Считать по нашему, мы выпили немного.
Не вру, ей-богу. Скажи, Серега!
И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с пяти бутылок?
(с)
А13579
Квалификационный заезд Формулы-1 прошёл неудачно.
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