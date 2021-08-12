Почти 500 видов птиц на Земле вымерли по вине человека

Человеческая деятельность за последние 50 тысяч лет привела к вымиранию как минимум 469 видов птиц. Об этом сообщается в исследовании израильских ученых из Тель-Авивского университета и Института Вейцмана, опубликованном 11 августа.

По подсчетам ученых, около 10–20% видов птиц на Земле вымерли из-за людей. В первую очередь пострадали крупные и не умеющие летать особи, которых истребляли для пропитания.



«Мы провели всесторонний обзор научной литературы и впервые собрали количественные данные о численности и признаках вымерших видов птиц по всему миру. Те виды, которые вымерли в последние 300 лет, относительно хорошо известны, а более ранние виды можно изучить по останкам, найденным в археологических и палеонтологических раскопках по всему миру», — говорится в исследовании.

