FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +22
73.97р86.63р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Более миллиарда скачиваний за неделю. Пандемия увеличила популярность мобильных игр

Загрузки мобильных игр на 25% превысили допандемийный уровень в мире

Еженедельные загрузки мобильных игр в мире превысили 1 млрд раз в первом полугодии 2021-го. Об этом 11 августа пишет РБК со ссылкой на отчет платформы анализа данных о приложениях App Annie.

Показатель на 25% выше, чем в допандемийном 2019 году. Так, траты на игры в магазинах iOS App Store и Google Play за полгода составили 1,7 млрд долларов в неделю. К концу года, как ожидают аналитики, общие расходы на мобильные игры в мире превысят 120 млрд долларов (на 19% больше прошлого года). Причем это в три раза больше, чем объем трат на видеоигры для ПК и консолей.

Также на 35% увеличилось общее время, которое пользователи проводят в мобильных играх — до 5 млрд часов в неделю. Главным рынком мобильного гейминга является Индия, следом идут США, Бразилия, Индонезия и Россия. По расходам потребителей лидируют США, Япония, Китай, Южная Корея и Германия. В этом списке Россия на 11-м месте.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний