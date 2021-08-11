Более миллиарда скачиваний за неделю. Пандемия увеличила популярность мобильных игр

Еженедельные загрузки мобильных игр в мире превысили 1 млрд раз в первом полугодии 2021-го. Об этом 11 августа пишет РБК со ссылкой на отчет платформы анализа данных о приложениях App Annie.



Показатель на 25% выше, чем в допандемийном 2019 году. Так, траты на игры в магазинах iOS App Store и Google Play за полгода составили 1,7 млрд долларов в неделю. К концу года, как ожидают аналитики, общие расходы на мобильные игры в мире превысят 120 млрд долларов (на 19% больше прошлого года). Причем это в три раза больше, чем объем трат на видеоигры для ПК и консолей.

